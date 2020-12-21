«Всего два нарушителя из 70»: мэрия Челябинска поблагодарила рестораны за соблюдение коронавирусных ограничений

Получить предписание о закрытии — большая потеря перед Новым годом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжаются рейды по ресторанам и другим предприятиям на предмет соблюдения санитарных норм. За неделю сотрудники администрации и Роспотребнадзора совместно с полицией 576 фирм, семь материалов передали в суд.

Вице-мэр по экономике Олег Извеков отметил на аппаратном совещании, что заведения общепита стали более дисциплинированными.

— Составлено всего лишь два материала, — подчеркнул чиновник. — Необходимо уже, наверное, выразить признательность бизнесу за понимание и фактически тотальное выполнение распоряжения правительства региона.

Материалы проверок также переданы в суд. Рестораны ждет штраф или приостановка деятельности.

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