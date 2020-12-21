В Челябинске начали раздел земли, где Юревич планировал построить ТРК

Михаил Юревич планировал построить на северо-западе ТРК «Облако» Фото: "КП" Архив

В Челябинске разделили землю, что теперь уже бывший губернатор Михаил Юревич планировал строить торговый центр «Облако». Мэрия утвердила планировку территории в границах улиц Университетской Набережной, Академика Макеева, Архитектора Александрова и набережной реки Миасс.

На аппаратном совещании замглавы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская прокомментировала ситуацию:

— После утверждения документации по планировке территории осуществляются мероприятия по разделу данного земельного участка. Необходимо получить разрешения от разработчика документа по планировке территории и владельца участка, — рассказала Надежда Рыльская.

Она отметила, что если заявление поступит на этой неделе, вопрос можно будет решить до 25 декабря. В противном случае придется сдвинуть на более поздние сроки.

— После раздела оформляются самостоятельные дополнительные соглашения и данный земельный участок будет предоставляться в том порядке, который будет определен уже в зависимости от объекта, планируемого к размещению, — сообщила вице-мэр.

Представитель компании родник «Родника» уже приходил в КУиЗО, добавила она.

Согласно утвержденному проекту, на участке в 40 га планируется построить парк и ТРК.

Чертеж из документации по планировке территории

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