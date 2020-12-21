В Челябинске посадили вахтера наркологической клиники, случайно убившего пациента

Свою причастность к смерти пациента мужчина не признал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор 37-летнему вахтеру наркологической клиники, случайно убившему пациента. В ноябре прошлого года он помогал санитару усмирить одного из постояльцев и несколько раз ударил мужчину по туловищу. Как оказалось, вахтер перестарался — от травм живота и грудной клетки пациент скончался.

На суде мужчина отрицал свою причастность к смерти пациента, утверждая, что бил его только в область плеч.

— Мужчина признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На ближайшие 8 лет он отправится в колонию строгого режима. Примечательно, что вахтер раньше сам был пациентом клиники и лечился от зависимости, а до этого привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

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