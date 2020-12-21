В Челябинске вынесли приговор мужчине за поджог кафе в хаски-центре «Аквилон»

Огонь удалось оперативно потушить Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сосновский районный суд вынес приговор 38-летнему челябинцу, который поджег кафе в хаски-центре «Аквилон». В октябре прошлого года он пьяным с канистрой бензина приехал на территорию центра, облил деревянную стену кафе и поджег. Здание потихоньку начало разгораться, и мужчина решил бежать, однако сам загорелся и начал кричать. На возгласы прибежали сотрудники кафе, которые потушили и стену, и самого поджигателя. Мотивом, кстати, стала личная неприязнь мужчины к арендодателю.

Свою вину подсудимый полностью признал. Материальный ущерб составил более 50 тыс. рублей, но если бы не оперативное тушение пожара, могло пострадать имущество стоимостью 3 млн рублей.

— Мужчина осужден по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным годовалым сроком. Помимо этого, мужчина полностью возместил причиненный ущерб.

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