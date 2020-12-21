Суд вынес приговор двум школьникам, насмерть забившим челябинца

Мужчину нашли во дворе дома по улице Российской Фото: wikimapia.org

Сегодня в Калининском районном суде Челябинска вынесли приговор двум школьникам, насмерть забившим 34-летнего мужчину. Прокурор просил пять лет лишения свободы для подростков, однако суд дал немного больше.

— Школьникам дали 5 лет и 6 месяцев воспитательной колонии. С обоих взыскали 750 тыс. рублей морального вреда, — сообщили в прокуратуре Калининского района.

Помимо этого, одному из осужденных еще нужно выплатить 6 750 рублей за организацию похорон мужчины. Второй парень уже возместил затраты.

Напомним, инцидент произошел в октябре прошлого года на улице Российской. 34-летний челябинец переходил дорогу, когда его остановили 15-летние школьники. Между ними завязалась перепалка, которая перешла в драку. Мужчина пытался убежать от подростков, но они догнали его во дворе дома и ударили по голове не меньше семи раз. От таких травм он скончался на месте. Школьники не были знакомы с погибшим, они встретились на улице абсолютно случайно.

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