Море спокойствия: куда уезжают россияне на время удаленки

Россияне ищут возможность переехать в другой город в период удаленной работы. При этом важнее всего смена обстановки или возможность быть ближе к родственникам, показало исследование Райффайзенбанка. Более мягкий климат или экономия оказались менее значимыми факторами для переезда. Чаще всего россияне переезжают недалеко от дома — на дачу — или в города Краснодарского края и Крым. После переезда многие оценили более спокойную обстановку и возможность посещать новые места.

Удаленка у моря: куда переезжают россияне

Россияне, у которых есть возможность работать удаленно, хотели бы переехать в другой город, а каждый пятый уже сделал это. Для 40% переезд — это способ сменить обстановку. Вторым по значимости фактором стала возможность жить ближе к родственникам. Затем следуют экономия и смена климата на более мягкий.

Самыми популярными регионами для переезда стали Краснодарский край и Крым. Почти каждый пятый опрошенный планирует переехать на дачу или в деревню.

Самым важным в работе из новой локации стала более спокойная обстановка, меньшее количество людей и машин — так ответили 60% опрошенных. Многие отмечают климат, возможности для экономии, доступность хороших продуктов и возможность посещать новые места. Однако возможности для досуга и образования оказались ограничены.

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