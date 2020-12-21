Военные медики, помогавшие курганским врачам в борьбе с коронавирусом, завершили работу

Военные медики покинула Курганскую область Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Курганскую область покинули военные медики, которых приехали на подмогу местным врачам и медперсоналу. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.

— Убыла бригада военных медиков — у них новые задания. Теперь время нашим медикам показать, чему научились и на что способны, чтобы не дать ухудшить ситуацию. А мы все пожелаем им успеха и поблагодарим, — написал Вадим Шумков в Instagram.

Напомним, в конце октября в Курганскую область прибыли 22 медработника от министерства обороны. В состав врачебно-сестринской бригады вошли опытные реаниматологи, пульмонологи, анастезиологи. Команде специалистов удалось наладить прием пациентов, благодаря организации сортировочных площадок. На этом этапе врачи оценивают состояние больного, после чего решают, где его лучше лечить. Отметим, что первыми на помощь прибыли медики из соседнего Челябинска.

Кроме того, в регион направили гражданских специалистов, чтобы помочь справится с наплывом пациентов в пандемию коронавируса.

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