Школа экотуризма из Челябинской области выиграла более миллиона рублей от Ростуризма

Школа экотуризма «Веселая мельница» выиграла грант от Ростуризма. Фото: vk.com/Веселая Мельница

Школа экотуризма «Веселая мельница» выиграла 1,272 млн рублей в конкуре грантов Ростуризма с проектом экотропы на Вторую сопку Уреньги. Об этом сообщили в «Агентстве международного сотрудничества Челябинской области».

Реализация проекта поможет распределить туристические потоки в окрестностях Златоуста, а именно увеличить на Уренгу и снизить на нацпарк «Таганай». Кстати, на софинансирование понадобится более 1,7 млн рублей. Закончить работы планируют к концу лета 2021 года.

— Сейчас мы планируем создать всю необходимую инфраструктуру для туристов — любителей активного отдыха. В план мероприятий заложили установку информационных аншлагов, маркировку и благоустройство самой тропы (установка скамеек и столиков), благоустройство родника и создание обзорной площадки на вершине Второй сопки, — рассказал директор ООО «Первая школа экотуризма «Веселая мельница» Татьяна Рыбкина.

Отметим, два победителя конкурса отказались от воплощения своих работа. Оставшиеся гранты судьи распределили между участниками, одним из которых стала южноуральская экошкола.

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