В Курганской области семьи с детьми-инвалидами получат по 3 тыс. рублей

В Курганской области решили оказать финансовую поддержку местным жителям Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился выплатить семьям с детьми-инвалидами по 3 тысячи рублей единовременно. Деньги рассчитаны на детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Собирать справки и документы для получения выплат не надо. Они придут семьям, получающим социальную пенсию по состоянию на 1 декабря 2020 года. По данным социального управления региона, всего в Курганской области 2 621 детей-инвалидов в возрасте от 8 до 17 лет.

Ранее власти решили финансово поддержать пожилых людей с минимальной пенсией и сотрудников бюджетных учреждений, получающих зарплату на уровне МРОТ.

— Мы понимаем, что этот год был непростым, поддерживаем в первую очередь тех, кто социально меньше других защищен, кому тяжело. Хотелось бы сделать пусть даже небольшой подарок семьям с детьми, у которых есть ограничения по здоровью. Это категории, которые не охвачены президентскими выплатами», — сказал глава региона Вадим Шумков.

Выплаты должны сделать до конца 2020 года. Все средства на поддержку жителей Курганской области выделяются из бюджета региона. Также на финансовую помощь отдадут деньги, сэкономленные на содержании органов исполнительной власти.

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