Мальчик из Курганской области попросил у Деда Мороза машину дров для себя и своей мамы

Новогоднее желание Владика исполнили неравнодушные люди. Фото: пресс-служба Деда Мороза

На Новый год дети пишут письма Деду Морозу, и не все из них просят игрушки. Иногда просьбы ребят пробирают сотрудников почты до слез. Так, восьмилетний Владик из Курганской области попросил у волшебника машину дров для себя и своей мамы, чтобы дома было тепло.

— Гости из Костромы вытащили это послание. Мы даже растерялись, предложили взять другое, ведь довольно сложно такое желание выполнить на расстоянии. Но нет ничего невозможного: они позвонили в сельское поселение, заказали дрова, оплатили банковской карточкой. А после прислали нам фото: мальчишка такой краснощекий сидит на этих дровах, да еще и с коробкой конфет, тоже подаренных. Я тогда даже расплакалась и маме сказала: «Кажется, я очень люблю свою работу», — рассказала kp.ru заведующая почтовым отделением Деда Мороза Наталья Рева.

История Владика вызвала большой резонанс. Пользователи соцсетей стали возмущаться, почему власти не помогают семье. Однако в администрации Петуховского района журналистам рассказали, что письмо, по предварительным данным, было написано в 2018 году. Тогда мэрия вместе с резиденцией Деда Мороза и одним из бизнесменов привезли семье дрова и сладкий подарок.

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