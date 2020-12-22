Жители Челябинска выстроили елку из 75 внедорожников

Красота! Фото: instagram.com/offroad74/

Челябинские автомобилисты по-своему готовятся к Новому году. На днях более 150 участников спортивно-туристического клуба OFFROAD74 выехали в открытое поле и выстроили из внедорожников светящуюся елку. Впечатляющими фото и видео водители поделись в соцсетях.

У любителей бездорожья такое мероприятие — ежегодная традиция. Причем, с с каждым годом «внедорожная елка» становится все выше и выше. На праздничное построение южноуральцы приезжают целыми семьями.

— Праздничная елка для детей, программа с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой, подарок для каждого ребенка, чаепития, общение, фейерверк, катания на тюбингах, веселые счастливые собаки и как шикарное завершение, так сказать, на десерт — построение автофигуры — елка из 75 машин, сияющая и заметная с высоты птичьего полета! — написала в Инстаграме участница флешмоба Анна.

В этом году автомобилисты решили привязать к мероприятию доброе дело. Собрали более сотни сладких подарков Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru