Клиенты Райффайзенбанка могут оплачивать дополнительные страховые взносы в мобильном приложении на iOS

Дополнительные страховые взносы для ИП теперь можно оплатить в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Функция теперь доступна и на устройствах, работающих на базе операционной системы iOS.

Сервис позволяет не только уплачивать страховые взносы в мобильном приложении, но и отслеживать динамику перечислений.

— Все больше предпринимателей работают со своим банком дистанционно. Райффайзен Бизнес Онлайн — это удобный сервис для ежедневной работы. Мы рады, что теперь можем предложить клиентам возможность расчета и перечисления обязательных платежей в бюджет. Рассчитать величину страховых взносов можно автоматически, а перечисление теперь доступно и в мобильном приложении. Это позволяет тратить меньше времени на рутинные задачи и уделять внимание стратегическим и операционным целям бизнеса, — отметила Мария Горенко, руководитель управления по работе с малым бизнесом Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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