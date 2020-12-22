Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков в сегменте потребительского кредитования

Банк УРАЛСИБ занял седьмое место по размеру портфеля потребительских кредитов и восьмое место по объемам потребительского кредитования, согласно рейтингу, подготовленному порталом Банки.ру по итогам девяти месяцев 2020 года.

Размер портфеля потребительских кредитов Банка на 1.10.2020 года составил 65,1 млрд рублей, объем выданных потребительских кредитов за девять месяцев 2020 года — 23,4 млрд рублей.

Подробную информацию о розничных продуктах Банка УРАЛСИБ можно по телефону 8-800-250-57-57, в отделениях Банка и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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