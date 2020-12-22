Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 декабря составляет 33 331 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 305 человек, среди них двое школьников. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 33 331 случай заболевания.

За прошедшие сутки из больниц выписали 147 человек. Продолжают лечение 11 285 южноуральцев. Всего за время борьбы с новым вирусом выздоровели 20 846 жителей области.

Летальная статистика пополнилась 13 случаями. 8 человек умерли непосредственно от COVID-19: шесть женщин 45, 54, 62, 93 и двух 74 лет, а также двое мужчин 50 и 74 лет.

От других причин умерли:

— пациент, 81 год, хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 61 год, инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент, 81 год, инфаркт головного мозга, тяжелый стеноз мозговых артерий;

— пациент, 85 лет, сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациент, 56 лет, множественная миелома, хроническая почечная недостаточность.

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