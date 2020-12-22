Прокуратура внесла представление главе Челябинска из-за моста, построенного девять лет назад

Прокуратура потребовала от мэрии ввести мост в эксплуатацию. Фото: Google Maps

Прокуратура нашла нарушения при строительстве путепровода через железнодорожные пути по улице Шагольской. Мост построили девять лет назад. Но объект до сих пор не принят в эксплуатацию. Это нарушает Градостроительный кодекс РФ.

— Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдавалось, имеется утвержденный Управлением дорожного хозяйства администрации Челябинска (сейчас Комитет дорожного Челябинска) акт приемки во временную эксплуатацию законченного строительством объекта от 05.09.2012. Вместе с тем, указанный акт сведений о соответствии параметров указанного путепровода проектной документации не содержит, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В 2010 году, когда только намечалось строительство, объект был согласован. Однако при условии, что помимо моста будут построены дополнительный съезд к промышленным предприятиям, дополнительные пешеходные мосты, тоннели и ограждения. Но эти работы не выполнены, и в 2011 году мост сдали только во временную эксплуатацию. С тех пор этим вопросом никто не занимается.

Прокурор города поручил главе администрации Челябинска Наталье Котовой устранить нарушений закона.

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