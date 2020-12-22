«Челбаскет» одержал волевую победу в гостях над ставропольским «Динамо»

"Челбаскет" одержал победу в Ставрополе. Фото БК "Челбаскет".

После двух четвертей хозяева площадки вели со счетом 45:32,и, казалось, баскетболисты из столицы Южного Урале не смогут добиться успеха. Но в оставшейся части матча челябинцы поднажали и в конце поединка счет на табло был 82:75 уже в пользу «Челбаскет». Получается, что южноуральцы не только отыграли 13 очков, но и «убежали» вперед, выиграв с разницей +7.

Лучшим игроком матча стал Андрей Логинов, он отметился полезными действиями по всем 5 статистическим параметрам (22 очка, 7 подборов, 1 ассист, 4 перехвата, 2 блок-шота). Вторым по полезности сегодня стал Никита Грабарев (10 очков, 3 подбора и 4 перехвата).

— Нам было важно выиграть у Ставрополя, поскольку эта команда наш прямой конкурент в борьбе за место в плей-офф… Начало игры получилось скомканным. В перерыве удалось внести коррективы в игру, успокоить ребят, и каждый заиграл в свой баскетбол, — прокомментировал итог матча главный тренер БК «Челбакет» Евгений Сорокин.

Сегодня, 22 декабря «Челбаскет» на выезде в Майкопе сыграет с местным «Динамо-МГТУ». Пока челябинцы расположились на 8 месте в турнирной таблице Суперлиги 2 чемпионата России, одержав две победы в последних пяти матчах.

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