ЧМК отгрузил первые 500 тонн новой балки

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») отгрузил первые 500 тонн двутавровой балки из стали марки С390.

Первые партии двутавра поступили на рынок в шести профилях: 20К1, 25Б1, 30б1, 30б2, 30Ш1, З0Ш2. Двутавр класса прочности стали С390 применяется для возведения строительных конструкций. Он позволяет выдерживать высокий уровень нагрузок в сварных и других соединениях.

Использование двутавра класса прочности стали С390 облегчает работу при проектировании и монтаже многоэтажных зданий на металлическом каркасе, позволяет упростить узлы стыка колонн по высоте и делают саму колонну компактнее. Новые профили дополнили линейку двутавров классов прочности стали С255 и С355, что позволяет более точно подбирать сечение проектируемых конструкций по требуемым параметрам.

Использование металлопроката высокого класса прочности при изготовлении металлоконструкций позволяет также добиться определенной экономии материалов и снизить себестоимость строительных проектов — ее применение понижает металлоемкость на 5-15%.

Первая партия балки отгружена на склады металлоторговой компании Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

В дальнейших планах ЧМК — освоение производства всей доступной по ГОСТу линейки профилей двутавров данного класса прочности стали.

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