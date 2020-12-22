В минобре Челябинской области рассказали, когда школьникам выставят оценки за четверть

Зимние каникулы продлятся две недели. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 22 декабря, заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова подробно рассказала, как школьники будут учиться в последнюю неделю 2020 года.

— 25 или 26 декабря (у кого шестидневная рабочая неделя в старших классах) ребята остаются и выставляют оценки за четверть, у кого есть четверти. У кого триместр — оценки не выставляются, они идут в зависимости от своего графика. Вместе с тем последние дни календарного года, 28, 29 и 30 декабря, мы рекомендуем проводить группы продленного дня там, где есть необходимость, — сказала замминистра.

Елена Коузова отметила, что также в школах на следующей неделе будут проводиться новогодние мероприятия в классах. А еще учителя будут догонять программу с ребятами, которые отстали из-за болезни. Кроме того, начнется подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, которая стартует сразу после зимних каникул.

Информацию заместитель министра образования озвучила на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, где присутствовали глав всех городов и районов области.

Напомним, школьные каникулы в Челябинской области начнутся с 28 декабря и продлятся две недели.

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