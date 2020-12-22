Четверть платежей жителей Челябинска проходит с помощью смартфонов

МТС изучила, как изменились предпочтения челябинцев при расчете картами и pay-сервисами — мобильной бесконтактной оплатой. Анализ обезличенных данных клиентов МТС Банка в октябре и ноября этого года показал, что в 2020 доля мобильных сервисов в общем денежном обороте операций по картам увеличилась до 25%, а доля транзакций — до 26%.

Пандемия 2020 года способствовала росту популярности бесконтактной оплаты в офлайн-магазинах и онлайн-платежей в интернете. В марте 2020 года во время вспышки коронавирусной инфекции Банк России рекомендовал жителям страны избегать использования наличных и расплачиваться за товары и услуги бесконтактно. Росту популярности pay-сервисов также способствовало и появление такой функции оплаты на многих сайтах и в мобильных приложениях. С помощью pay-сервисов южноуральцы в октябре-ноябре этого года совершили до 25% платежей!

Использование смартфона при платежах продолжает демонстрировать бурный рост. В октябре-ноябре 2020 года держатели карт МТС Банка расплачивались с помощью смартфонов с бесконтактной оплатой в 3,5 раза чаще, чем «пластиком». Денежный оборот при использовании мобильных сервисов, как и количество операций значительно увеличилось. Распространение смартфонов с поддержкой NFC также повлияло на рост популярности платежей с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплаты. По данным розничной сети МТС доля продаж NFC-смартфонов в январе-ноябре 2020 выросла до 61%, при том, что в прошлом году лишь половина проданных смартфонов имела эту функцию.

Самые популярные платежи у челябинцев, как и год назад, — покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре-ноябре 2020 года 60% транзакций со смартфонов и 52% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 64% и 56%. На снижение доли повлияло значительное сокращение расходов в местах общественного питания.

По данным аналитиков, в этому году значительный рост популярности бесконтактных платежных сервисов показали телекоммуникационные услуги (в 2,2 раза), товары для дома (в 2,1 раза) и автосервисы (2 раза).

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