У лидера челябинского движения «Стоп ГОК» Василия Московца заподозрили коронавирус

Фото: Василий Московец / vk.com

Очередное заседание по делу о поджоге площадки Томинского горно-обогатительного комбината пришлось перенести из-за болезни лидера движения «Стоп ГОК» Василия Московца. Его хотели провести накануне, однако теперь рассмотрение дела продолжится лишь в следующем году.

— Приболел немножко, есть признаки коронавируса, — рассказал КП-Челябинск Василий Московец. — Сдал анализы, результаты обещали сообщить на днях.

На сайте суда указано, что следующее заседание проведут 12 января в 10:00. Напомним, Василия Московца обвиняют в подстрекательстве к поджогу площадки комбината. Следствие считает, что он организовал встречу Медведева и Асатуллина, которые и пошли на дело. В результате пожара сильно пострадал лес.

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