В Челябинской области неизвестные разбили лед для строительства городков

В Златоусте вандалы испортили глыбы для ледовых городков. Фото: vk.com/Максим Пекарский

В Златоусте неизвестные решили испортить детям Новый год. В ночь на 22 декабря у водоема «Тарелка» они разбили большую часть 800-килограммовых глыб, заготовленных для строительства ледовых городков. Как сообщил глава города Максим Пекарский, строения должны были появится в парках «Крылатко», «Молодежный» и у ДК «Металлург».

Фото: vk.com/Максим Пекарский

— Новогодние городки очень ждут жители, особенно дети. Конечно, мы сделаем все, чтобы они были построены и открыты в срок! — написал Максим Пекарский на своей странице в соцсети. — Просто не укладывается в голове, кто и зачем захотел испортить всем праздник. Это как нужно не любить свой город, чтобы совершать такие поступки.

Фото: vk.com/Максим Пекарский

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