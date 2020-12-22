Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приехала в Челябинск

Елизавета Туктамышева приехала в Челябинск Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 21 декабря, Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы, приехала в Челябинск, чтобы принять участие в чемпионате России по фигурному катанию. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Ранее засуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отменила поездку по стоянию здоровья. На состязание ее пригласили в качестве комментатора.

Напомним, чемпионат России пройдет на ледовой арене «Трактор» с 24 по 27 декабря. Из-за коронавируса на трибуны пустят только 35% зрителей от общего количества мест. Также спортсмены, тренеры и судьи будут находится в «чистой» зоне. К ним подпустят только журналистов, которые представят справку об отсутствии COVID-19.

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