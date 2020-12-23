Челябинская «Комсомолка» опубликовала душевный подарок

Православный календарь на 2021 год публикуется с одобрения епархии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне Нового года и Рождества «Комсомольская правда-Челябинск» решила сделать подарок для читателей - православный календарь на 2021 год! Найти его можно в еженедельниках («толстушке») за 23 и 30 декабря.

В календаре отмечены все православные праздники и дни постов. С одобрения челябинской митрополии украшением стала икона «Воскресение Христово».

Спрашивайте «толстушку» с календарем-подарком во всех газетных киосках Челябинской и Курганской областей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru