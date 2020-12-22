Челябинский «Трактор» на выезде обыграл «Автомобилист»

Фото: vk.com/Хоккейный клуб «Трактор»

В Екатеринбурге матч между «Автомобилистом» и «Трактором» закончился победой черно-белых 2:3. С первых минут челябинцы не сбавляли напора. Из-за сильного прессинга и агрессивных действий нападающих «Трактора» хозяева не могли начать атаку.

К середине периода игра выровнялась. В стартовой 20-минутке отличились голкиперы Якуб Коварж и Иван Федотов. Вратари сдержали несколько атак, но на 16-й минуте шайба оказалась в воротах «Автомобилиста». Счет открыл нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев.

Второй отрезок команды играли также агрессивно с большим количеством силовых приемов. Не обошлось без нарушений и последующих удалений. В середине матча черно-белые забросили вторую шайбу при игре 5:4. Однако спустя минута противник отыграл одну шайбу. Ко второму перерыву игроки «Автомобилиста» снова остались в меньшинстве, чем воспользовались подопечные Анвара Гатиятулина.

В заключительном периоде челябинцы старались уменьшить количество ошибок в обороне, чтобы противник не сравнял счет. К концу матча Билл Питерс сменил Якуба Коваржа на шестового полевого игрока. За восемь секунд до сирены хоккеисты «Автомобилиста» открывали вторую шайбу, но вырвать победу им все равно не удалось.

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