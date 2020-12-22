Книга — худший подарок: что ждут дети Челябинска на Новый год

Райффайзенбанк проанализировал популярность новогодних детских подарков. Первое место в рейтинге пожеланий занимают не игрушки и книги, а гаджеты — смартфоны, планшеты, ноутбуки, спортивные часы и беспроводные наушники. Однако традиционные игрушки все еще в топе лидеров — о куклах и машинках мечтают дети 40% опрошенных. Почетное третье место в списке детских пожеланий занимают конструкторы (34%). Меньше всего, по данным опроса, дети мечтают о подарочных сертификатах на образовательные курсы и бумажных книгах.

71% челябинцев утверждают, что знают, о каких подарках их дети мечтают на Новый год. Однако несмотря на то, что первое место в рейтинге детских пожеланий занимают гаджеты, родители собираются дарить в первую очередь игрушки (49%), затем — гаджеты (37%), а покупку сладостей рассматривают 27% респондентов.

— Треть опрошенных родителей планирует потратить на новогодние подарки детям от одной до трех тысяч рублей, а 17% — более 9 тысяч, — отметила Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске. — В период активных предновогодних трат разумно проводить платежи по карте с кэшбэком без «потолка» по сумме.

Самая большая разница между детскими мечтами и реальными планами родителей — в категории «конструкторы» (о них мечтают 34% детей, а дарить собираются 23% родителей), а также «домашние животные»- хотя их загадывают 11% детей, получить в качестве подарка смогут всего 5%.

Аутсайдерами и у детей, и у родителей стали категории «сертификат на образовательные курсы» и «бумажная книга» (книгу в подарок ждут лишь 3% детей, столько же опрошенных родителей планируют ее подарить).

— Согласно результатам нашего опроса, каждый десятый ребенок ожидает в качестве подарка на Новый год получить деньги, и 12% родителей разделяет это желание. Неудивительно, ведь современные дети избирательны и рациональны. Даже деньги можно подарить оригинально, например, выпустить ребенку детскую банковскую карту и пополнить ее баланс, — отметила Елена Блинова.

В опросе, который проходил 27 ноября — 2 декабря 2020 года, приняло участие 3,5 тыс. человек из 13 городов России, в том числе и из Челябинска, преимущественно в возрасте 26-45 лет и ежемесячным доходом более 30 тыс. рублей.

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