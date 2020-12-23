Соцгород дарит челябинцам праздничное настроение

На протяжении многих лет накануне Нового года общественное движение «Соцгород» организует праздники для детей и их родителей. На этот раз благотворительные представления переместились из зрительного зала во дворы. Но от этого они не стали менее веселыми и интересными. Ведь «Соцгород» не просто пригласил жителей на праздник, но и предложил вместе нарядить елку.

К акции присоединились все — от мала до велика. Яркие бумажные игрушки, сделанные своими руками, стали главным украшением новогодней красавицы. А лучшим авторам были вручены подарки от «Соцгорода».

Всех, пришедших на праздник, ждали игры и хороводы с дедом Морозом и Снегурочкой, веселые конкурсы и, конечно, сладкие призы.

Не остались без подарков и маленькие челябинцы, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома. Общественники навестили детей-инвалидов, многодетные и малообеспеченные семьи.

Главным инициатором и организатором новогодних благотворительных акций является бессменный лидер «Соцгорода», депутат Государственной Думы Андрей Барышев. В эти предпраздничные дни он поздравляет всех челябинцев с наступающим Новым годом и желает крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний и добрых перемен!