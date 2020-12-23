Количество новых зараженных коронавирусом в Челябинске на 23 декабря — 309 случаев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 23 декабря 2020 года составило 33 650 (+ 309 новых). На лечении остаются 11 461 человек.
За прошедшие сутки выписаны 118 человек, всего 20 964. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерли 15 человек.
От COVID-19: пять женщин 76, 77, 81, 81, 83 лет и четверо мужчин 68, 71, 76, 82 лет.
От других причин (ковид сопутствующий):
— сахарный диабет, диабетическая нефропатия — пациент, 53 года;
— рак — пациентка, 66 лет;
— атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь — пациентка, 69 лет;
— сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — пациентка, 79 лет;
— инфаркт головного мозга, атеросклероз церебральных артерий — пациентка, 80 лет;
— хронический лейкоз — пациентка, 80 лет.
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