Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. В октябре ему дали 3 года колонии и штраф в размере 37,5 млн рублей, однако прокурор просил увеличить срок до 6,5 лет, а денежную выплату — до 75 млн рублей. Сторона защиты, напротив, настаивала на том, чтобы лишение свободы заменили на штраф в размере 3-5 млн рублей.Но у суда оказался другой взгляд на ситуацию, поэтому ни одна из сторон не добилась того, чего хотела, а приговор оставили таким, каким он был изначально.— Суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда от 28 октября 2020 года, — сообщила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.На судебном заседании адвокаты просили приобщить к материалам дела банковский чек, подтверждающий, что Тефтелев вернул сумму взятки, добровольно перечислив на счет прокуратуры 1,25 млн рублей.Напомним, 28 октября Евгения Тефтелева признали виновным в получении взятки от строительной компании. Деньги он вымогал вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым. Последний отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину, а Тефтелев заключил досудебное соглашение с прокурором. В результате его приговорили к трем годам колонии и штрафу в размере 37,5 млн рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru