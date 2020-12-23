МТС в Челябинске и его пригороде увеличила скорость мобильного интернета на треть. Это стало возможным благодаря завершению очередного этапа модернизации сети, который затронул более половины сети LTE МТС более чем в 20 населенных пунктах, расположенных в Челябинском городском округе.МТС увеличила скорость интернета в сети LTE в местах с самым активным ростом интернет трафика. Улучшения произошли во всех районах Челябинска, Копейска, включая поселок Старокамышинск, а также в населенных пунктах Сосновского района области — поселках Долгодеревенское, Западный, Малиновка и других. В результате проведенных работ также удалось обеспечить возможность одновременно большему числу абонентов пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости — смотреть онлайн фильмы и трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн игры и многое другое.По словам Андрея Березного, директора МТС в Челябинской области, оператор фиксирует наиболее активный рост потребления интернет-трафика в столице Южного Урала — по сравнению с «докарантинным» периодом он увеличился почти на 40%. В условиях ограничений качественная связь и надежный интернет являются важными потребностями жителей, поэтому МТС точечно усиливает сеть, проводит дополнительные работы на ней и увеличивает пропускную способность. Данные улучшения также позволяют создавать запас прочности на предстоящие праздники — ежегодно в канун Нового года люди общаются еще активнее, в том числе поздравляют друг друга через социальные сети и мессенджеры.Новости компаний.