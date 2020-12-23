Впервые три высших строчки в рейтинге самых популярных моделей гаджетов на Южном Урале заняли смартфоны Xiaomi, потеснив бренд Samsung. Более половины проданных в регионе девайсов приходится именно на этих производителей. Такими данными поделились аналитики МегаФона, изучив активность потребителей в собственных каналах продаж.Большинство абонентов Челябинской области выбрали смартфон XiaomiRedmi 7A, вторым стал XiaomiRedmiNote 9 с памятью в 4 раза больше, чем у победителя рейтинга и тройку замкнула та же модель только в сером цвете. В целом палитра разделилась на несколько фаворитов — черный, серый, цвет морской волны и синий.ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в Челябинской области:1. Xiaomi Redmi 7A 16GB Matte Black2. XiaomiRedmiNote 9 64GBGreen3. Xiaomi Redmi Note 9 64GB Grey4. Samsung Galaxy A20s 32GB Black5. Samsung Galaxy A51 64GB BlackРежим самоизоляции в период пандемии усилил интерес южноуральцев к модемам и роутерам. Устройства для раздачи WiFi в этом году приобретали в три раза чаще, чем в прошлом. Среднемесячный спрос на модемы сегодня вырос почти на 20% в сравнении с докарантинными значениями этого года и продолжает держаться на высоком уровне.— Чаще всего наряду с покупкой смартфона клиенты интересовались гарнитурами, портативными колонками, сетевыми зарядными устройствами. Вместе с ростом продаж гаджетов мы видим, что востребованность в категории мобильных девайсов превысила прошлогоднюю на 15%, — отмечает директор МегаФон-Ритейл на Урале Алексей Быков.Новости компаний.