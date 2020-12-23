В Челябинск стягиваются известные фигуристы. Завтра, 24 декабря, в ледовой арене «Трактор» стартует чемпионат России по фигурному катанию. Титулованные красавицы Дарья Усачева, Камила Валиева и Майя Хромых выложили в Инстаграме фотографию из челябинского аэропорта. На фото все фигуристки в масках.В комментариях под снимками болельщики желают спортсменкам удачи, честного судейства и победы.Напомним, чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в арене «Трактор» с 24 по 27 декабря. На нем выступят сильнейшие спортсмены страны, звезды мирового фигурного катания.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru