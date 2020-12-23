Днем в среду, 23 декабря, грузовая «Газель» съехала с дороги и упала на рельсы. ДТП произошло в районе Ветлечебницы. В результате пришлось менять трамвайные маршруты.— Пострадавших нет, — уточнили в ГИБДД.Фотографии ДТП вызвали бурный отклик в соцсетях.— Ехал, ехал и приуныл, — пишет Роман.— Устал, прилег отдохнуть, — пишет Виталий.— Конец года. Все устали, — пишет Анастасия.Сейчас движение электротранспорта восстановлено.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru