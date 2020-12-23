Сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции перед стартом чемпионата страны президент национальной федерации фигурного катания Александр Горшков подтвердил, что призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира 21-летняя Евгения Медведева выступит в Челябинске только в показательной программе.— Евгения не так давно оправилась от болезни (еще один положительный тест на коронавирус фигуристка сдала после 20 ноября, — Прим. ред.). Сейчас она восстанавливается и начала тренироваться. Медведева подтвердила, что несмотря ни на что, она сможет выступить в заключительный день турнира, в воскресенье, 27 декабря, в показательной части программы чемпионата, — сообщил Александр Горшков.Напомним, ранее Медведева снялась с московского этапа Гран-при из-за того, что не восстановилась после травмы спины. В этом сезоне Евгения еще не выступала на соревнованиях. Она также не участвовала в пятом этапе Кубка России в Москве, который проходил с 5 по 8 декабря. Она не прошла отбор на чемпионат России в Челябинск. Турнир пройдет в столице Южного Урала с 24 по 27 декабря.Расписание трансляции.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru