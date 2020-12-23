16-летняя фигуристка Александра Трусова прибыла в Челябинск. Фотография, сделанная возле отеля, появилась на странице одного из фан-клубов российских фигуристок.— Сашенька уже в Челябинске, — пишут поклонники.Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы (2020) и финала Гран-при (2019). Серебряный (2019) и бронзовый (2020) призер чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призер (2018) финалов юниорского Гран-при.Напомним, чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в арене «Трактор» с 24 по 27 декабря. На нем выступят сильнейшие спортсмены страны, звезды мирового фигурного катания.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru