В Челябинске закроется бар-ресторан Bunny Burrow, который находится на улице Свободы. Владелица заведения Татьяна Мюзирюна рассказала, почему приняла такое непростое решение.— В этих реалиях выжить бизнесу в Че просто невозможно, учитывая тот факт, что в других городах все совсем по-другому. За все принятые решения приходится отвечать и вот настало это время, — написала Татьяна Мюзирюна в своем Instagram-аккаунте.Бизнес-леди подчеркнула, что не хочет критиковать решения властей. Этим жестом она старается обратить внимание на то, в каком состоянии сейчас находится ресторанный бизнес в Челябинске.— Это закрытие — последний мой шанс достучаться до власти. Наглядно показать, что у нас все очень плохо. И что давно пора начинать диалог с частным бизнесом, а не делать вид, что ничего не происходит, — добавила Татьяна Мизюрина.Заведение закроют в следующую среду, 30 декабря.Ранее бар-ресторан Bunny Burrow, по решению Центрального районного суда, оштрафовали на 30 тыс. рублей за курение кальянов. Нарушение было выявлено во время очередного рейда.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru