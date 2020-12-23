Челябинку Валентину Волкову, которая вместе с единомышленниками записала видеообращение к президенту Америки Джозефу Байдену, оштрафовали на 20 тыс. рублей за проведение несогласованного митинга. Такое решение вынес Центральный районный суд.— Я признана виновной в организации митинга по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ. Мне присужден штраф в 20 тыс. рублей. Это решение будет обжаловано, — рассказала Валентина Волкова в своем YouTube-канале. — Меня уже в протоколе обвиняли в организации митинга. Мы все знаем то, что там происходило, это не митинг. Не было ни звукоусиливающей аппаратуры, ни транспарантов, ни плакатов.Также один из экспертов увидел в обращении и постах Валентины Волковой неуважение к власти, а также попытку привлечения вмешательства иностранных сил.— Вот такой сюрреализм происходит. Я не удивлена, потому что мое дело такое не первое, — добавила экоактивистка. — Адвокат Андрей Лепехин сказал, что если это дело дойдет до ЕСПЧ (европейского суда по правам человека. — Прим. ред.) после прохождения всех инстанций в России, то европейский суд автоматически признает меня жертвой.Напомним, челябинцы обратились к Байдену с просьбой решить проблему загрязнения воздуха в городе. Но вместо реакции президента США, защитники экологии получили насмешки от ведущего Ивана Урганта.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru