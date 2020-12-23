Сегодня, 23 декабря, в Челябинске прошла жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию. Фотографиями с мероприятия поделилась спортсменка Дарья Усачева. Участницы соревнований Александра Трусова, Анна Щербакова, Анна Фролова и Ксения Цибинова также позировали для общего снимка. Кроме того, фанаты спортсменок выложили кадры с Камилой Валиевой и Майей Хромых.Заочно на жеребьевке присутствовала и заслуженый тренер СССР Татьяна Тарасова, которая отказалась от поездки в Челябинск по состоянию здоровья.— Вот такое фото прислали мне болельщики из Челябинска, где проходит жеребьевка Чемпионата России. За внимание спасибо! Участникам соревнований — ни пуха! — написала Татьяна Тарасова в Instagram.Напомним, тренера по фигурному катанию пригласили на чемпионат России в качестве комментатора. Об отмене поездки она сообщила в соцсети и пообещала прокомментировать состязание удаленно, если будут технические возможности.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru