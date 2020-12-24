Госзакупка на установку новогоднего освещения Челябинска на 62 млн рублей прошла с нарушениями. Челябинское УФАС провело внеплановую проверку и нашло нарушения.Нарушения касаются требований к заявкам на аукцион, которые выставил заказчик — МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска»: участники должны были указать страну происхождения и конкретные показатели составных элементов иллюминации. Но световые динамические установки изготавливаются в рамках договора подряда и приемка составных элементов и постановка на бухгалтерский учет не предусмотрены.— Установление подобных требований противоречит законодательству. Такие условия могут привести к необоснованному созданию барьеров при заполнении участниками заявок и отклонению участников, намеренных добросовестно выполнять работы и соответствующих требованиям заказчика, по формальным причинам, — сообщила пресс-секретарь УФАС Челябинской области Наталья Мартынюк. — Должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности.Контракт на 61, 6 млн рублей на установку арт-объектов, гирлянд и подсветку деревьев в Челябинске выиграла компания из Санкт-Петербурга «Омега». Но уже на следующий день после торгов в антимонопольную службу поступила жалоба от другого участника аукциона, питерской компании ООО «Завод Металлоконструкций». Позже предприятие жалобу отозвало. Но внеплановая проверка все-таки была проведена, хоть и не повлияла на процедуру закупки.Санкт-петербургская «Компания Омега» — одна из компаний, занимавшаяся установкой иллюминации на 600 млн рублей в прошлом году. Тогда вертикальные лампы на фонарных столбах в виде триколора напомнили горожанам кварцевые лампы.В Челябинске установка новогодней иллюминации уже закончена. Как преобразился город — смотрите в нашем репортаже.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru