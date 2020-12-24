Роспотребнадзор планирует привлечь к ответственности челябинский бар Brewki Bar, в котором прошел концерт Михаила Шаца. Сейчас ведомство выясняет, почему в баре не соблюдался масочный режим и социальная дистанция во время выступления комика.— В отношении юридического лица, допустившего нарушения, возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 6.3 КоАП, — сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора. — Проводится административное расследование.Бару грозит штраф от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.Напомним, 20 декабря в Brewki Bar прошел концерт комика Михаила Шаца. После мероприятия министерство культуры обратилось с жалобой в Роспотребнадзор, ведь выступление не было согласовано.В самом баре нарушения отрицают.— Пишут, мол, было по 150 человек. Жуткое вранье. Было меньше 100. «Были все без масок!» Знатная клевета. Все гости на входе надевали маски, а если масок не было — мы всем их выдавали. Тоже вопрос закрывается. Все были в масках, а то что люди сидели без масок за столиками, так это разрешено, — сказано в Instagram-аккаунте заведения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru