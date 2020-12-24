В феврале южноуральцы получат квитанции за капремонт с повышенным взносом. Минимальный размер взноса в 2021 году вырастет до 8 рублей 60 копеек с квадратного метра, сообщает регоператор капремонта в Челябинской области.— Такие изменения носят плановый характер и принимаются в конце года, — сообщил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов. — Действовать постановление правительства начинает с 1 января 2021 года.Как добавили в фонде, ежегодное увеличение взноса необходимо для реализации всех запланированных работ.В 2020 году размер взноса на капитальный ремонт составляет 8 рублей 20 копеек, в пришлом году 7,8 рублей с квадратного метра.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru