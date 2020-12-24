В Челябинске сегодня, 24 декабря, состоится первый соревновательный день Чемпионата России по фигурному катанию 2021. В ледовой арене «Трактор» выступят мужчины с короткой программой, танцевальные пары.РАСПИСАНИЕ на 24.12.2020 (четверг)14.00 — 16.30 Мужчины, короткая программа16.50 — 18.55 Танцы на льду, ритм танец19.15 — 19.45 Открытие соревнований20.00 — 21.45 Пары, короткая программаВремя указано челябинское.Жеребьевка завершилась 23 декабря. Под какими номерами выступят спортсмены - смотрите по ссылке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Открытие состоится 24 декабря. Главный организатор церемонии Диана Малышева приоткрыла тайны шоу в эфире радио «Комсомольская правда».Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru