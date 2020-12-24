2020 год стал для многих очень интересным, насыщенным и полным неожиданных поворотов. Мы решили не отставать и подарить жителям Челябинска волшебную сказку в городском саду им. А.С. Пушкина.Рядом с катком 26 декабря в 18.00 торжественно откроет свои двери чудесный домик Деда Мороза и Снегурочки. Специальным гостем в гостях у сказки станет чемпионка Европы по бегу Евгения Зинурова.— Наша миссия — делать жизнь хороших людей ярче, — говорит директор по маркетингу радио «Континенталь» Клавдия Буланова. — Поэтому мы совместно с горсадом им. А.С. Пушкина украсили домик Деда Мороза и предоставили аниматоров, чтобы кататься было еще веселее.— В 2020 году было мало хороших новостей, — продолжает Виктория Никольская, коммерческий директор специализированного застройщика ИКАР. — Поэтому для создания праздничного настроения у жителей города мы дополнительно украсили живую ель рядом с домиком, приготовили спортивный праздник, подарки и запустили фотоконкурс, где главный приз — телевизор!Дедушка Мороз и Снегурочка будут радовать всех посетителей парка и любителей покататься на коньках подарками, шутками и заряжать весельем на весь следующий год, а для родителей появится уникальная возможность, чтобы Дедушка Мороз лично вручил их подарок детям.• 26 декабря 18:00 — 19:00. В программе: торжественное открытие Домика Деда Мороза, чемпионская разминка на открытом воздухе для детей и взрослых от Евгении Зинуровой, конкурсы и хорошее спортивное настроение!• 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 16 января 16:00 — 18:00• 22 января — 16:00 — 17:00— Мы очень рады, что есть компании, которые поддерживают стремление жителей Челябинска к здоровому образу жизни и помогают общественным пространствам стать еще красивее, — рассказывает Игорь Владимирович Клеин, директор МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина». — Мы надеемся, что благодаря яркому украшению парка и конкурсу от специализированного застройщика ИКАР желающих посетить наш парк и покататься на коньках станет намного больше.Для участия в фотоконкурсе достаточно сделать креативную фотографию или видео возле Домика Деда Мороза или елочки специализированного застройщика ИКАР, выложить на свою страницу в Инстаграм или Вконтакте с хэштегом #икар2021. Уже 22 января возле домика Дед Мороз и Снегурочка объявят победителей конкурса. Авторы самых зажигательных фотографий или видеороликов получат телевизор, путевку или bluetooth-колонку.Партнерский материал.