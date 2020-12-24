82-летний житель Коркино приехал в Россию из Узбекистана в 2002 году. И все эти годы он жил без документов и соответственно не мог получать пенсию и другие социальные льготы. На днях с помощью волонтеров и омбусмена Юлии Сударенко мужчина оформил документы.Все это время жителю Коркино продуктами помогали соседи и волонтеры. Как рассказала руководитель волонтерского центра «Ты не один» города Коркино Люция Емчик, она обращалась во все инстанции за помощью для пожилого мужчины, но безрезультатно. Для оформления пенсии ему нужно было получить вид на жительство. Для этого потребовалась копия свидетельства о рождении его сына, которую нужно было получить из Республики Узбекистан. Этот процесс занимает длительное время — около года. Учитывая срочность вопроса — дедушка находился в очень тяжелом финансовом положении, ждать долго было нельзя.Чтобы ускорить процесс, Юлия Сударенко обратилась в Посольство России в Республике Узбекистан с просьбой оказать содействие в предоставлении дубликата свидетельства о рождении в кратчайшие сроки, но ответы не были получены. С решением вопроса помогла начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова.Волонтеры помогли мужчине собрать деньги на медкомиссию и оплату госпошлины. И уже в декабре он получил вид на жительство и обратился за пенсией.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru