Южноуральские власти не отказываются от достройки метро в Челябинске. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в транспортной схеме, которая была презентована на этой неделе, для подземки прописаны следующие варианты: завершение четырех станций по старой концепции; запуск по тоннелям скоростного трамвая; возведение 8 новых станций.— Дальше все прозаично. Своих денег у региона нет, поэтому прямой путь — в Москву, просить о финансировании. По словам руководителя Миндортранса Алексея Нечаева, «никто же еще не отказал, запрос же еще не делали», а сейчас есть расчеты и возможность привлечь федеральные средства, — добавляют авторы «Челябушки». — Что тут добавить? Попытка не пытка. Заметим только, что метрополитен — удовольствие недешевое, с чем, кстати, согласны и разработчики концепции. Может ли Челябинск позволить себе шиковать? Будет ли должный эффект? Семь лет назад Счетная палата России признала, что из восбми миллиардов рублей, направленных за 20 лет на строительство подземки в Челябинске, два миллиарда потрачены неэффективно. Миллионы рублей утекают десятилетиями и на простейшее содержание этого проекта с синдромом чемодана без ручки. Утверждение соответствующей реальности транспортной схемы, скорее всего, станет катализатором для окончательного решения — нести дальше или бросить.