Дворец культуры автомобилестроителей имени Карпушевича в Миассе внесли в список потенциальных памятников культурного наследия. Сейчас Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области устанавливает его ценность.— ДК «Автомобилестроителей» не является типовым проектом, однако имеет близнецов. Ближайший из них Дворец культуры Челябинского металлургического комбината, который является объектом культурного наследия регионального значения. При этом миасский дворец построен раньше челябинского, — рассказала руководитель местного отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.Именно «Гражданский патруль» обратился в Госкомитет с заявлением. По их данным, Дворец культуры был торжественно открыт осенью 1965 года, под его свод переехали созданные в военные годы коллективы художественной самодеятельности. Позже здесь разместились драматический театр, оркестры, хор, кинотеатр.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru