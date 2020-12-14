В Челябинскую область привезли еще 1 700 доз вакцины от коронавируса. Распространять по медицинским учреждениям региона ее будут с 15 декабря, сообщает телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на пресс-службу губернатора.Ранее сам глава региона Алексей Текслер анонсировал поставку 3 000 доз. В декабре отгрузили две партии. В списках получателей защиты — медики, социальные работники, учителя и полицейские. Людей приглашают в поликлиники для бесплатных тестов на антитела и осмотров терапевтами.— Судя по отзывам уже сделавших противоковидные прививки, доверять препарату можно. Однако пока так и непонятно, на сколько растянется процесс вакцинации и когда дело дойдет до рядовых южноуральцев, — добавляют авторы «Челябушки».