Пока 31 декабря для всех остается рабочим днем. Но президент России Владимир Путин на Госсовете призвал регионы сделать его выходным. Сами же южноуральцы совсем не против отдохнуть лишний день и спокойно подготовится к празднику. Что говорят о предложении горожане, выясняли социологи.65,6% южноуральцев, по опросу Челябинского филиала РАНХиГС, будут рады не выходить на работу 31 декабря. Так в основном считает молодежь 18-24 лет: студенты, безработные и временно неработающие граждане. Удивительно, ведь они и так не трудятся в поте лица.Чуть больше четверти (27,4%) опрошенных сказали, что им все равно. В основном это люди старше 60 лет, а по роду деятельности чаще индивидуальные предприниматели и руководители организаций.— Видимо, в этой категории те, кто имеет возможность сделать выходным практически любой день в году, — поясняют в РАНХиГС.Категорически против всего 5,8% южноуральцев.А вот как выяснила Служба исследований hh.ru, 41% южноуральцев и так не собирается работать 31 декабря. Это, кстати, один из самых высоких показателей среди жителей всех регионов России. Больше только в Белгородской и Пензенской областях.24% опрошенных жителей Челябинской области сообщили, что будут на работе полный день, 14% — уйдут пораньше, еще 21% пока не знают.— Те, кто точно будет работать, преобладают в сферах «Безопасность», «Банки» и «Добыча сырья», а те, для кого 31 декабря станет выходным днем — в сферах «Наука, образование» и «Маркетинг, реклама», — уточнили в Службе исследований hh.ru.В родительских чатах Челябинска тоже уже вовсю предлагают сделать 31 декабря выходным для воспитателей. Многие родители не против этой идеи, но все будет зависеть от графика и решения властей. Вдруг губернатор Челябинской области Алексей Текслер все-таки решит устроить выходной. Пока же детские садики работают до 31 декабря включительно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru