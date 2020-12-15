Администрация Челябинска озвучила новое решение. В трех районах города запретят строительство высотных домов. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», под ограничение попали в том числе окрестности станции Шагол, восточная часть поселка Новосинеглазово и район к востоку от озера Смолино.— Аргумент сильнейший: остановить расползание на окраинах. А если так, то Челябинск начнет расти изнутри, — резюмируют авторы «Челябушки». — Решение муниципалитета вяжется с данными регионального Минстроя — в ведомстве насчитали свыше десятка территорий под комплексную застройку в областном центре. Надеемся, что внутренний рост не окажется угрожающим и застройка не будет уплотнительной. Самое время подумать о реновации.