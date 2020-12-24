Сегодня на пресс-конференции губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что планируется делать с вывозом мусора. Он подчеркнул, что изначально свалка в Полетаево планировалась как временная.— Период жизни Полетаевской свалки ограничен. Мы определились, где у нас будет новый полигон, после того, как она закроется, — заявил Текслер.Разрешение в Полетаево действует до 2024 года, после этого расширять полигон власти не планируют.— На свалке ограниченный ресурс. Дальше мы смотрим на то, чтобы убрать полигон подальше от города, в рамках новой схемы он определен в населенном пункте Чишма Сосновского района, — добавил Алексей Текслер.Губернатор также рассказал, что особое внимание уделяется внимание раздельному сбору мусора.Прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера вы можете посмотреть на нашем сайте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru