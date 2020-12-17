В ковидной статистике появился просвет. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», десять территорий Челябинской области за минувшие сутки не показали новых зараженных. Это Верхний Уфалей, Кыштым, Локомотивный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Каслинский, Кусинский, Красноармейский, Троицкий и Чесменский районы. В Роспотребнадзоре региона уточнили, что более 50% заболевших выявлено в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Копейске.— Можно ли считать это светом в конце тоннеля, признаком точечного улучшения эпидемиологической обстановки — будет заметно в ближайшие недели. Но мы сейчас рады любому минимальному изменению со знаком плюс, — добавляют авторы «Челябушки». — Санитарные врачи также убеждают, что не нужно пугаться статистики по смертности (по 15 человек в день): умирают «тяжелые» пациенты, заболевшие еще в ноябре.По данным регионального минздрава, на ранее утро 17 декабря зарегистрировано 310 новых случаев заражения. Общее количество больных составило 31 474 человека. За день из больниц выписали 124 пациента. С начала пандемии 19 868 жителей региона перебелили COVID-19.Глава региона Алексей Текслер опроверг слухи о локдауне https://www.chel.kp.ru/online/news/4120963/, распространяемые в мессенджерах и соцсетях.